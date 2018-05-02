Devrek MYO’ da İşçi Sağlığı, Çevre ve Kalite eğitimi gerçekleştirildi

Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksek Okulu tarafından İşçi Sağlığı, Çevre ve Kalite Eğitimi gerçekleştirildi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devem eden Meslek Yüksek Okulu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Baş Denetçi Eğitmen Serkan Gürgan tarafından Kalite Standartları, Çevre Standartları ve İşçi Sağlığı Standartları ile ilgili eğitim gerçekleştirildi. 162 ülke tarafından kabul gören standartlarla ilgili eğitime Devrek Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yanı sıra Devrek Esnaf Odası üyeleri ve Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri de hazır bulundular. “Hayata Sıfırdan Başla” projesi kapsamında ücretsiz olarak gerçekleştirilen ve herkesimin katılımına açık olan eğitim Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilirken, katılımcılara iki gün boyunca yaklaşık 16 saat eğitim verildi.

Eğitimden sonra katılımcılar 162 ülkede kabul gören ve uluslararası geçerliliği olan ISO 9001 Kalite Standartları, ISO 14001 Çevre Standartları ve OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği standartları ile ilgili sertifikaları almaya hak kazandılar.