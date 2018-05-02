ZONGULDAK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:14

Devrek MYO’ da İşçi Sağlığı, Çevre ve Kalite eğitimi gerçekleştirildi

Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksek Okulu tarafından İşçi Sağlığı, Çevre ve Kalite Eğitimi gerçekleştirildi

Devrek MYO' da İşçi Sağlığı, Çevre ve Kalite eğitimi gerçekleştirildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksek Okulu tarafından İşçi Sağlığı, Çevre ve Kalite Eğitimi gerçekleştirildi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devem eden Meslek Yüksek Okulu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Baş Denetçi Eğitmen Serkan Gürgan tarafından Kalite Standartları, Çevre Standartları ve İşçi Sağlığı Standartları ile ilgili eğitim gerçekleştirildi. 162 ülke tarafından kabul gören standartlarla ilgili eğitime Devrek Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yanı sıra Devrek Esnaf Odası üyeleri ve Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri de hazır bulundular. “Hayata Sıfırdan Başla” projesi kapsamında ücretsiz olarak gerçekleştirilen ve herkesimin katılımına açık olan eğitim Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilirken, katılımcılara iki gün boyunca yaklaşık 16 saat eğitim verildi.

Eğitimden sonra katılımcılar 162 ülkede kabul gören ve uluslararası geçerliliği olan ISO 9001 Kalite Standartları, ISO 14001 Çevre Standartları ve OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği standartları ile ilgili sertifikaları almaya hak kazandılar.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku