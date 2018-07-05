ZONGULDAK:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 13:42

Devrekli mezunlardan kep töreni

Devrek’te eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Mesleki Açık Öğretim Lisesi mezunları kep töreninde bir araya geldilerZonguldak’ın Devrek İlçesi mesleki eğitim merkezi bünyesinde bulunan Mesleki Açık Öğretim Lisesinde eğitim gören...

Devrekli mezunlardan kep töreni
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Devrek’te eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Mesleki Açık Öğretim Lisesi mezunları kep töreninde bir araya geldiler

Zonguldak’ın Devrek İlçesi mesleki eğitim merkezi bünyesinde bulunan Mesleki Açık Öğretim Lisesinde eğitim gören toplam 44 öğrenci yüz üze eğitimini tamamlayarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadılar. Devrek Öğretmenevi ve Akşam Sanat okulunda gerçekleştirilen kep töreninde konuşan okul Müdürü İsmail ,” Mezunlarımızın çoğunluğunu bayanların oluşturması bizler için ayrı bir sevinç kaynağıdır. Geçmişte eğitimlerine devam edemeyenlerin şimdi eğitimlerini tamamlamak için gösterdikleri azimden dolayı kendilerini ayrıca kutluyorum. İlçemizde mesleki eğitime katılım yönündeki yetişkinlerimizin istekli olması çok önemli ve anlamlıdır. Nefes aldığımız sürece hiç bir hedefe ulaşmak için geç kalmış olmayız yeter ki o hedef için azimli olup çalışalım.

Okula devam etmek için hepinizin bir hedefi vardı. İçinizden bazıları mevcut işine devam edebilmeyi hedefledi, bazıları alacağı diploma ile bir işe girmeyi hedefledi bazıları da üniversiteye gidip akademik eğitim almayı hedefledi. Ama ortak hedef istihdamda kalmak ya da istihdama katılıp aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktı aynı zamanda da sosyal yönden yaşam standardını yükseltmekti bizlerde okul idarecileri ve eğitimciler olarak hedeflerinize ulaşmanız için sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Mezuniyetiniz hayırlı, yolunuz ve bahtınız açık olsun” diye konuştu.

Mezun olan öğrencilere mesleki eğitimi tamamlama belgeleri alan öğretmenleri tarafından verilirken, öğrencilerin kep atması ve yapılan yemek ikramının ardından program sona erdi.
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