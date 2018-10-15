ZONGULDAK:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 12:19

Devrekliler Fatih İlkokuluna kermes katkısında buluştu

Devrek’te Fatih İlkokulu tarafından okul yararına kermes düzenlendi.Zonguldak’ın Devrek İlçesinde faaliyette bulunan Fatih İlkokulu tarafından Okul Aile Birliğinin katkıları ile okul yararına kermes düzenlendi. Devrek Eski Anaokulu bahçesinde...

Devrekliler Fatih İlkokuluna kermes katkısında buluştu
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Devrek’te Fatih İlkokulu tarafından okul yararına kermes düzenlendi.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde faaliyette bulunan Fatih İlkokulu tarafından Okul Aile Birliğinin katkıları ile okul yararına kermes düzenlendi. Devrek Eski Anaokulu bahçesinde düzenlenen kermes açılışında ilçe protokolü hazır bulundu. Organize edilen kermes hakkında bilgi veren Okul Aile Başkanı Songül Ayanoğlu, "Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz ve okulumuz yararına düzenlediğimiz kermesimize gerek maddi ve gerekse manevi anlamda verdikleri desteklerden dolayı velilerimize ve davetlilerinize teşekkür ediyorum. Çeşitli zahmetlerle hazırlayarak misafirlerimize sunduğumuz onlarca çeşit yiyecek ve içeceklerden elde edilecek gelir ile okulumuzun eksiklikleri ile ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin yararına harcama yapılacaktır. Her şeyi devletten beklememek lazım devlet ve vatandaş el ele verdiği takdirde üstesinden gelebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Kermesimize maddi ve manevi destek veren herkese tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Düzenlenen kermes açılışına; Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, daire müdürleri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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