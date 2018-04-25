Devrek’te 23 Nisan Bayramı şenlikleri devam ediyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenlikleri hız kesmeden devam ediyor.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası önderliğinde hayata geçirilen 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cumhuriyet Alanında hayata geçirilen çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Günü birlik olarak düzenlenen etkinlik içerisinde yer alan yüz boyama, ahşap oyuncak reyonu, taş boyama, ahşap boyama, eskide kalmış sokak oyunları, sihirbaz gösterileri, şişme oyun parkı ve ayrıca Bulgaristan’dan gelen Halk Oyunları gösterileri çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Proje ortakları Gençlik Merkezi, Ultra Taraftar Grubu ve Zondef ile birlikte düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren Devrek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Akdemir, "Öncelikle bu etkinliğimizin açılışını onurlandıran Çaycuma Kaymakamı Devrek Kaymakam Vekili Serkan Keçeli, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Yıldırım Yörük, Belediye Başkan Vekilimiz Osman Erenoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Haldun Hacıkulaoğlu ve diğer daire müdürlerine teşekkür ediyorum. Etkinliğimiz süresince bayrak, balon ve flama katkılarında bulunan kurum ve kuruluşlara da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. 23 Nisan 1920 günü, Cumhuriyet yolunda atılmış en büyük adımdır. Devletimizin yönetim sisteminde bu tarihle başlayan büyük değişim, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanı ile sonuçlanarak, Türk milletinin ufku açılmıştır. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, ilk Meclisin açıldığı 23 Nisan 1920 gününü ulusumuza Çocuk Bayramı olarak armağan etmiş, bu yönüyle de dünya ölçeğinde eşsiz bir lider olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgal eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurt dışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir. Bu nedenle Devrek Esnaf ve Sanatkarlar odası Yönetim Kurulu olarak milli birliğimize katkı vermek amacıyla esnaf ve sanatkarlarımız adına 23 Nisan şenlikleri düzenleme kararı aldık. Bu organizasyon için yönetim kurulu üyemiz Aynur Curuk’u görevlendirdik. Kendisini bizi bu proje ile tanıştırdığı için ve projenin her aşamasında çok büyük emekleri olduğu için odamız adına tebrik ediyor, aramızda olmasından beraber çalışmaktan gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.