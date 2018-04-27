ZONGULDAK:
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27 Nisan 2018 Cuma 20:20

Devrek’te vatandaşlara anlık arıcılık kursu eğitimi verildi

Devrek’te vatandaşlara yönelik düzenlenen anlık arıcılık kursu büyük ilgi gördü.Zonguldak’ın Devrek ilçesinde kırsal kesimde yaşayan köylü vatandaşlara yönelik düzenlenen anlık arıcılık kursu büyük ilgi gördü. Devrek’in Alpaslan...

Devrek'te vatandaşlara anlık arıcılık kursu eğitimi verildi
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Devrek’te vatandaşlara yönelik düzenlenen anlık arıcılık kursu büyük ilgi gördü.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde kırsal kesimde yaşayan köylü vatandaşlara yönelik düzenlenen anlık arıcılık kursu büyük ilgi gördü. Devrek’in Alpaslan Köyünde gerçekleştirilen ve “Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Programı” kapsamında İş-Kur İl Müdürlüğü, Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün üçlü protokolü ile 27 Aralık 2017 - 8 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen arıcılık kursuna katılan ve teorik olarak eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere arıcılıkta uygulamalı olarak eğitim verilerek bilgiler pekiştirildi.

Devrek Ziraat Odası Başkanlığının katkıları ile gerçekleşen uygulamada ana arı, işçi arı, erkek arı, yavru gözleri, arı kolonisinde yaşam ve işleyiş, arıların beslenmesi, arı hastalık ve zararlıları ile mücadele konuları görsel olarak işlenirken, Devrek İlçesi Alparslan Köyünde gerçekleştirilen uygulamadan sonra köye özgü ve arıların polen topladığı kestane ormanı gezildi. Arıcılık konusunda karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları ile ilgili Zonguldak ili arı yetiştiricileri birliği temsilcisi tarafından arı yetiştiricilerine ve kursiyerlere bilgiler verildi.
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