ZONGULDAK:
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22 Temmuz 2018 Pazar 15:29

Devrek’te Yaz Kur’an Kursu etkinlikleri büyük ilgi gördü

Devrek’te ilk kez hayata geçirilen “Yaz Kur’an Kursu” etkinlikleri büyük ilgi gördü.Zonguldak’ın Devrek ilçesi Müftülüğü tarafından organize edilen ve bu yıl ilk kez -hayata geçirilen etkinlikler büyü ilgi gördü. Devrek Müftülüğü...

Devrek'te Yaz Kur'an Kursu etkinlikleri büyük ilgi gördü
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Devrek’te ilk kez hayata geçirilen “Yaz Kur’an Kursu” etkinlikleri büyük ilgi gördü.

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Müftülüğü tarafından organize edilen ve bu yıl ilk kez -hayata geçirilen etkinlikler büyü ilgi gördü. Devrek Müftülüğü Yaz Kur’an Kursu etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen ilçe, belde, köy ve bunlara bağlı mahallerden 10 camiden 300 öğrencinin katıldığı futbol turnuvası, bilgi yarışmaları, çuval yarışmaları, yumurta taşıma yarışması, mendil kapmaca ve halat çekme yarışmalarında öğrenciler ve veliler doyasıya eğlenmenin tadını çıkardılar. Çaydeğirmeni Beldesi Kaypaklar Köyü Mesire alanında gerçekleştirilen ve Çaydeğirmeni Belediyesinin katkıları hayata geçirilen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Satılmış Gebeş,” Öncelikle bu etkinlikleri beldemde düzenlediğiniz için ilgili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlk kez organize edilen etkinliklerde çocuklarımız Kur’an kurslarında almış olduğu bilgileri bir nevi tazelemiş oldular ve gördüm ki bunda da gayet başarılıydılar. Bunda da hocalarımızın payının büyük olduğunu belirtmek isterim. Bu programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bilgi yarışmada dereceye giren öğrencilerin hocalarında Gebeş tarafından teşekkür plaketi verilirken, yarışmaya giren öğrencilerin tümüne de çeşitli hediyeler verildi.
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