Dr. Özen, 'En helal para Zonguldak'ta dönüyor'

AK Parti Zonguldak Milletvekili A. Adayı, TBMM Stratejisti Dr. Hasan Özgür Özen 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramını kutladı. Dr. Özen 1 Mayıs mesajında, Zonguldak ekonomisindeki dönen paranın ülkemizdeki en helal kazançlardan birisi olduğuna değindi. Özen, "O kazançta sonuna kadar emeğin emekçinin alın terinin bereketi vardır" dedi.

Dr Özen yaptığı açıklamada, "Zonguldak’taki işçi ve emekçilerin en zor şartlarda çalışarak kazandıkları analarının ak sütü kadar helal olan paralarla dönen Zonguldak ekonomisinin bu özelliği belkide Zonguldak’ı ve Zonguldaklıları en zor dönemlerde bile ayakta tutmaktadır" dedi. Özen, görev verilmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ülkede kazanılan belkide en helal kazancın cevherinin hiçbir ekonomik çıkar gözetilmeden korunması gerektiğini, madenlerin ve madencinin de kırmızı çizgilerle korunan bir değeri olması gerektiğini, plan ve projelerle destekleyerek anlatmak ve bu uğurda çalışmak istediğini belirtti. Dr Hasan Özgür Özen, hayatlarını, sağlıklarını ülke ekonomisine katkı sağlamak adına harcayan cefakar maden işçilerinin ve tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramını kutladı.