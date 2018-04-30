ZONGULDAK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:18

Dr. Özen, "En helal para Zonguldak’ta dönüyor"

AK Parti Zonguldak Milletvekili A. Adayı, TBMM Stratejisti Dr. Hasan Özgür Özen 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramını kutladı. Dr. Özen 1 Mayıs mesajında, Zonguldak ekonomisindeki dönen paranın ülkemizdeki en helal kazançlardan birisi olduğuna...

Dr. Özen, 'En helal para Zonguldak'ta dönüyor'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

AK Parti Zonguldak Milletvekili A. Adayı, TBMM Stratejisti Dr. Hasan Özgür Özen 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramını kutladı. Dr. Özen 1 Mayıs mesajında, Zonguldak ekonomisindeki dönen paranın ülkemizdeki en helal kazançlardan birisi olduğuna değindi. Özen, "O kazançta sonuna kadar emeğin emekçinin alın terinin bereketi vardır" dedi.

Dr Özen yaptığı açıklamada, "Zonguldak’taki işçi ve emekçilerin en zor şartlarda çalışarak kazandıkları analarının ak sütü kadar helal olan paralarla dönen Zonguldak ekonomisinin bu özelliği belkide Zonguldak’ı ve Zonguldaklıları en zor dönemlerde bile ayakta tutmaktadır" dedi. Özen, görev verilmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ülkede kazanılan belkide en helal kazancın cevherinin hiçbir ekonomik çıkar gözetilmeden korunması gerektiğini, madenlerin ve madencinin de kırmızı çizgilerle korunan bir değeri olması gerektiğini, plan ve projelerle destekleyerek anlatmak ve bu uğurda çalışmak istediğini belirtti. Dr Hasan Özgür Özen, hayatlarını, sağlıklarını ülke ekonomisine katkı sağlamak adına harcayan cefakar maden işçilerinin ve tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramını kutladı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku