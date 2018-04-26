Dr. Özen, “İlk devlet başkanımız olması için çalışmak istiyorum”

Zonguldak Milletvekili adaylığı için TBMM’deki görevlerinden istifa eden Dr. Hasan Özgür Özen, Ak Parti Genel Merkezine başvurusunu yaptı.Dr. Özen, başvurusunun Zonguldak için hayırlı olmasını dilediğini belirterek, önümüzdeki seçimin...

Zonguldak Milletvekili adaylığı için TBMM’deki görevlerinden istifa eden Dr. Hasan Özgür Özen, Ak Parti Genel Merkezine başvurusunu yaptı.

Dr. Özen, başvurusunun Zonguldak için hayırlı olmasını dilediğini belirterek, önümüzdeki seçimin öneminden bahsetti. Dr. Hasan Özgür Özen açıklamalarında, Zonguldak milletvekilliği adaylığı sıralamasında yer alsa da almasa da, Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk Devlet Başkanı olarak seçilebilmesi için katkı sağlayabilmek adına Zonguldak merkez, ilçe, köy ve beldelerinde her zaman olduğu gibi var gücüyle çalışacağını belirtti.

Dr. Özen, Milletvekili genel seçimleri ve referandum döneminde Zonguldak merkez ve kırsalında yaptığı çalışmalarla, AK Parti teşkilatları ve Zonguldaklıların gözünde enerjisi ve projeleri ile takdir toplamıştı. Stratejik yönetim ve organizasyon alanında doktora yönetim sistemleri alanında yüksek lisans derecelerine sahip olan 41 yaşındaki siyaset adamı Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı başarılı çalışmalar aldığı proje ödülleri ve Sözlük formatında hazırladığı kitabıyla kamuoyunda biliniyor.