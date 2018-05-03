ZONGULDAK:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 10:50

Dr. Özen’e anketlerde tam destek

Zonguldak yerel medya seçim anketlerinde Dr. Hasan Özgür Özen büyük destek gördü.AK Parti Zonguldak Milletvekili aday adayı Dr. Hasan Özgür Özen, yerel medya anketlerinde büyük ilgi gördü. Özen, kendisine gösterilen teveccühe teşekkür...

Dr. Özen'e anketlerde tam destek
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Zonguldak yerel medya seçim anketlerinde Dr. Hasan Özgür Özen büyük destek gördü.

AK Parti Zonguldak Milletvekili aday adayı Dr. Hasan Özgür Özen, yerel medya anketlerinde büyük ilgi gördü. Özen, kendisine gösterilen teveccühe teşekkür etti. Zonguldak yerel medya anketlerinde Zonguldaklılara “AK Parti’den kimlerin milletvekili adayı olmasını istersiniz?” sorusu yöneltildi. 49 aday adayının isminin yer aldığı ankette en yüksek oyu TBMM Stratejisti Dr. Hasan Özgür Özen aldı.

Özen, “Bize gösterilen teveccühe teşekkür ediyoruz. Zonguldak için yola çıktık. Amacımız memleketimize hizmet etmek. Yeni dönemde inşallah genel merkezimizin teveccühü doğrultusunda aday gösterilirsek kentimizin gelişmesi noktasındaki projelerle birlik ve beraberlik içerisinde kentimize hizmet etmeye talibiz” diye konuştu.
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