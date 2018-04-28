DSP Alaplı İlçe kongresi yapıldı. DSP Alaplı İlçe Başkanı İrfan Türkyılmaz yeniden başkan seçildi.

DSP Alaplı İlçe 10. olağan kongresi Alaplı Kültür merkezinde gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimde başkan İrfan Türkyılmaz delegenin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

DSP İlçe Başkanı İrfan Türkyılmaz, seçim sonrasında partililere hitaben yaptığı teşekkür konuşmasında DSP’nin kurulduğu günden bu yana ilkeli bir siyaset yaptığını söyledi. Türkyılmaz , parti olarak ilkeli ve dürüst siyaset yapacaklarını belirterek, bu ilkelerden hiç bir zaman ödün vermeyeceklerini kaydetti.

İrfan Türkyılmaz başkanlığındaki ilçe teşkilatı yönetimi ise şu isimlerden oluştu: Ali Şen,Berrin Ertur, İsmet Kocaman,Mustafa Öztürk, Yılmaz Şen,Bayram Turkan,Baği Sezgin, Muatafa Sevim, Dursun Ayçiçek,Mustafa Uysal, Mehmet Avşar,Arif Kameray