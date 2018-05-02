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02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:01

DSP Alaplı İlçe yönetimi mazbata aldı

DSP Alaplı İlçe Başkanlığı’nın 10. Olağan kongresinde ilçe başkanı seçilen İrfan Türkyılmaz , İlçe Seçim Kurulu Başkanın’dan mazbatasını aldı.Geçen Cumartesi olağan genel kurulunu gerçekleştiren DSP’de bir süre önce genel...

DSP Alaplı İlçe yönetimi mazbata aldı
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DSP Alaplı İlçe Başkanlığı’nın 10. Olağan kongresinde ilçe başkanı seçilen İrfan Türkyılmaz , İlçe Seçim Kurulu Başkanın’dan mazbatasını aldı.

Geçen Cumartesi olağan genel kurulunu gerçekleştiren DSP’de bir süre önce genel merkez oluruyla bu göreve atanan mevcut Başkan İrfan Türkyılmaz’ı yeniden başkan olarak belirledi. Alaplı İlçe Seçim Kurulu yetkileri DSP Alaplı teşkilatına gelerek, Türkyılmaz ve ekibinin seçimleri kazandığına dair mazbatayı teslim ettiler. Mazbata töreni sırasında il yöneticilerini yalnız bırakmazken; törende ilçe yönetim kurulu üyelerinin büyük çoğunluğu da hazır bulundu. DSP İlçe Başkanı Türkyılmaz’ın mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün göreve seçilen yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte mazbatamızı aldık. Geçmişte partimizde görev alan tüm eski yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra tüm eski ve yeni yöneticilerimizle kol kola omuz omuza yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Mazbata töreninin ardından Türkyılmaz başkanlığında toplanan DSP’de görev dağılımı şu şekilde yapıldı:

"Başkan İrfan Türkyılmaz, Örgütten Sorumlu Başkan Yardımcısı İsmet Kocaman, İlçe Sekreteri Mustafa Uysal, Sayman Dursun Ayçiçek, Basın Sorumlusu Mehmet Avşar, Kadın Kolları Berrin Ertur, Köylerden Sorumlu Bagi Sezgin, Yılmaz Şen, Belde Sorumlusu Arif Kameray, Üyeler Mustafa Sevim, Ali Şen, Bayram Türkan, Mustafa Öztürk."
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