Düğünden çıkan davetlileri taşıyan otobüs kaldırıma çarptı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza akşam saatlerinde Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü öğrenilemeyen 67 EU 488 plakalı otobüs, kontrolden çıkarak kaldırıma, ardından da refüje çarparak durabildi. Otobüste bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri panik yaşayan yolculara müdahale etti. Kazada ölen yada yaralanan olmazken yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Zonguldak’ta kent merkezindeki bir düğünden çıkan davetlileri taşıyan otobüsü kaldırımda bulunan kaldırıma ve ardından refüje çarparak durabildi. Otobüste bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Zonguldak’ta kent merkezindeki bir düğünden çıkan davetlileri taşıyan otobüsü kaldırımda bulunan kaldırıma ve ardından refüje çarparak durabildi. Otobüste bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.Kaza akşam saatlerinde Terakki Mahallesi...

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