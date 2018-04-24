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24 Nisan 2018 Salı 10:53

Eğitimin çınarları Kozlu’da bir araya geldi

Kozlu Eğitimciler Derneği Kozlu da yıllarını eğitime adamış, şimdi emekli olan belirli bir yaşın üzerinde olan öğretmenleri bir araya getirdi ve etkinliğe de “Eğitim Çınarlarının Buluşması” adını verdiler.Kozlu da faaliyet gösteren...

Eğitimin çınarları Kozlu'da bir araya geldi
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Kozlu Eğitimciler Derneği Kozlu da yıllarını eğitime adamış, şimdi emekli olan belirli bir yaşın üzerinde olan öğretmenleri bir araya getirdi ve etkinliğe de “Eğitim Çınarlarının Buluşması” adını verdiler.

Kozlu da faaliyet gösteren Kozlu Eğitimciler Derneğinin yaptığı etkinliğe tekerlekli sandalyede de olsa katılan Eğitim Çınarları mutluluklarını dile getirdiler. Cumhuriyetin ilk yıllarında görev yapan öğretmenlerin de yer aldığı etkinliğe katılanlar mutluluklarını dile getirdi. Dernek Başkanı Mustafa Zorlu, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Zorlu, “Kısıtlı imkanlarla bazı öğrencilere burs yardımı, ihtiyacı olanlara az da olsa çeşitli yardımlar yapmaktayız” dedi. Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz ve Kozlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Gök de programa katılarak öğretmenlere moral oldular.

Slayt gösterisinin ardından emekli öğretmenlere hazırlanan hediyeler Dernek Yönetim Kurulu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Gök ve Belediye Başkanı Kerim Yılmaz tarafından verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Gök, eğitim çınarlarının arasında bulunmaktan mutlu olduğunu, dernek yönetiminin bu düşüncelerinden dolayı tebrik ettiğini belirterek, geçmişte yaşadığı bir anısını paylaştı. Belediye Başkanı Kerim Yılmaz da, eğitim camiasının içinde olmaktan her zaman mutluluk ve onur duyduğunu belirten kısa bir konuşma yaptı.

Mustafa Zorlu da bu etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini belirtti. Etkinliğe katılan emekli öğretmenler de çok mutlu olduklarını, hatırlanmanın ne büyük bir onur olduğunu dile getirerek, unutamadıkları anıları orada bulunanlarla paylaştılar.

Dernek yönetimi ve katılımcılar günün anısını yansıtmak üzere fotoğraf çekimi yaparak mutlu ve huzurlu biçimde etkinliği tamamladılar.
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