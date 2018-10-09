Emniyet müdürü Turanlı vatandaşları uyardı

Zonguldak İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı vatandaşları, telefonla dolandırıcılık yapan sahtekarlara karşı vatandaşları sosyal medya hesabından uyardı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, sosyal medya hesabından vatandaşların yardım talebi ile arayan kişilerin kentte yoğunlaştığını belirterek şu paylaşımı yaptı; “Vatandaşımızı, halkımızı telefonla arayarak, sözde yardım talepleri bugünlerde yine ilimizde Zonguldak çevresinde yoğunlaşmış görünüyor. Sizleri kamu görevlileri adına sahtekar ve dolandırıcı sözde insanlara itibar etmeyin.”