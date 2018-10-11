Engelli ve genç işsizlere 3 boyutlu tasarım kursu

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde faaliyet gösteren Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ nin hazırladığı “Hayalimdekini Yapmam Çok Kolay” isimli proje Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında, Ereğli Mesleki Ve Teknik Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı Öğretmenleri Barış Güngör, Arslan Demirbaş, Ali Çıtır, Ercan Bozyel, Elif Kurnalı, Volkan Kılıç tarafından hazırlanan “Hayalimdekini Yapmam Çok Kolay” isimli proje kabul edildi. Toplam bütçesi 277.603, 84 TL olan proje kapsamında 45 kişilik dezavantajlı gruba bilgisayar destekli 3 boyutlu tasarım kursu verilecek.

Proje hakkında bilgi veren Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Aydoğan, “Hayalimdekini Yapmam Çok Kolay” isimli projenin istihdama katkı sağlayacağını söyledi. Aydoğan açıklamasında, “Projemiz kapsamında 45 kişilik dezavantajlı gruba bilgisayar destekli 3 boyutlu tasarım kursu verilecektir. Böylelikle Türkiye’deki üç boyutlu yazıcıları kullanmayı bilen ve üretim yapabilen kişilerin sayısını arttırmak ve bu alanda insanların istihdamını sağlanacaktır. Proje kapsamında engelliler ve genç işsizlerden oluşan kursiyerlere mesleki ve teknik eğitim vererek bu kursiyerlere meslek kazandırılacak ve elde edecekleri ekonomik gelir ile yaşam kalitelerinin artırılması sağlanacaktır. Bu sayede engelliler ve genç işsizler sosyal hayata katılımı sağlanacaktır. Hedeflenen eğitimler verildikten sonra özellikle reklamcılık ve imalat alanında gereksinim duyulan üretimler 3D yazıcılarda istenildiği gibi yapılabilecektir. Dezavantajlı grup evinden veya çalıştığı şirkette gerekli tasarımı yaparak ekonomik olarak güç kazanacak ve kendisini sosyal hayatın içinde bulacaktır. Reklamcılık ve imalat sektöründe toplu imalat süreçlerini kısaltarak kişiye özel ve daha küçük ölçekte imalat seçeneğini sunuyor. İmalat süreleri daha kısa zamanda yapılıyor. 3D yazıcılar, ürün araştırma ve geliştirme bölümleri için yardımcı prototip aşamasında maliyetleri ve süreyi minimum seviyeye indiriyor. Dezavantajlı grup ürün geliştirme projelerinde de modelleme elemanı olarak görev alabilecek ve istihdama katkısı olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Proje kapsamında verilecek kurslara ilerleyen zamanlarda kursiyer almak için çeşitli görsel ve işitsel duyurular yapılacak.