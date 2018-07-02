Engelliler ile polisler dostluk maçı yaptı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde faaliyetlerini sürdüren Engelliler Derneği sportif faaliyetler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis memurları ile engelliler futbol takımı Işıkveren Kuzyaka sahasında dostluk maçı yaptı. Karşılaşma 7-7’lik skorla bitti.

Çatalağzı Engelliler Derneği, Kuzyaka Mahalle Muhtarlığı’nın organizasyonu ve ayrıca Nart Yapı Sanat (Mehmet Nurullah Nart) ile Gümüş Yapının da (Şevket Gümüş) sponsorluğunda Işıkveren Kuzyaka futbol sahasında Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memurları ile Engelliler Futbol Takımı sahada boy gösterdi. Karşılaşma öncesi tüm şehit olan polislerin anısına Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Düzenlenen etkinliğe; İlçe Kaymakamı Armağan Turan, Zonguldak İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Avcı, Kilimli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çerçi, İlçe Gençlik Spor Müdürü Önder Keskin, TEİAŞ Müdürü Mehmet Çakır, Eren Enerji Koordinatörü Cem Çiftçi, Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, MHP Zonguldak İl Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Yalçıner, il-ilçe yönetimi, MHP eski Milletvekili Adayı Taner Kayı, Ak Parti Belde Başkanı Kerem Güneş, CHP Belde Başkanı Necla Dursun, Türk Kızılay Çatalağzı Temsilcisi Mahir Akman, Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis memurları, Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Özcan Albas ve dernek yöneticileri, mahalle muhtarlarından Murat Karayavuz, İbrahim Cinoğlu ve çok sayıda kalabalık topluluğu katıldı.

Düzenlenen etkinlik kapsamında davetlilere yemek ikramında bulunuldu. Daha sonra karşılaşmaya geçildi. Radyo Sunucusu ve Yapımcısı Cengiz Çağlayan’ın hakemliğini yaptığı karşılaşmada polis memurları engelliler futbol takımı karşısında bir hayli top koşturdu. Maçın ilk yarısı Engelliler Futbol Takımının 2-1 üstünlüğünle kapanırken ikinci yarıda ise her iki takım sahada iyi bir performans gösterdi. Karşılaşma dostluk içinde geçerken skor 7-7’lik berabere bitti.