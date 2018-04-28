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28 Nisan 2018 Cumartesi 15:29

Eski Bakan Başesgioğlu’ndan adaylık açıklaması

Eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu’nu ziyaret etti. Bakan Başesgioğlu, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada milletvekili adayı olmayacağını açıkladı.Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, eski Bakan...

Eski Bakan Başesgioğlu'ndan adaylık açıklaması
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Eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu’nu ziyaret etti. Bakan Başesgioğlu, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada milletvekili adayı olmayacağını açıkladı.

Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, eski Bakan Murat Başesgioğlu’na nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “Sizin gibi değerli bir devlet büyüğümüzü Alaplı’da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Geçmiş hükümetlerde İç İşleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile milletvekilliği görevlerinde bulunan Murat Başesgioğlu , genel seçimlerde adaylığı kesin olarak düşünmediğini söyledi.

Başesgioğlu, "Buraya gelme nedenimiz siyasi olmayan bir gezidir. Buraya Kaymakamlarımızı ve Kastamonulu hemşirelerimizi ziyaret edelim dedik. Benimle ilgili cevabım ise, ben Kastamonu Milletvekili adayı olmam. Hala o ifadem geçerli. Bu seçim içinde Milletvekili adayı olmayı düşünmüyorum.Çok uzun yıllar Parlamenter görevini yaptım. 8 dönem kesintisiz parlamentoda yer aldım. Bakanlık görevlerinde bulundum.Yani siyaset ile yapılabilecek her göreve layık görüldüm. Bu anlamda yeni dönem için herhangi Milletvekili adaylığım söz konusu değil. Önümüzdeki seçimler tüm adaylara siyasi partilerimize başarılar diliyorum.Ülkemizin açısından önemli bir seçim.Demokrasinin en iyi şekilde tecelli ettiği milli iradenin gerçekleşeceği bir seçim olmasını , seçim sonuçları itibariyle ülkemize barış getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Bir gazetecinin ’İçişleri Bakanlığınız döneminde FETÖ yapılanması olup olmadığı’ konusunda bir soru üzerine ise Başesgioğlu şunları kaydetti:

" Bizim Çoğrafya itibariyle Devletimizin birilerinin devamlı teyakkuz altında bulunması lazım. Yani bölücüye karşı Devletimizin temel zaafı bozan tehditlere karşı sürekli ihtiyatlı olması lazım, tedbir alması lazım. Benim döneminde, benden öncede Devletimizin ilgili birimlerin yani bölücülük konusunda , mücadele konusunda hassasiyet konusuydu.O gün itibariyle çoğunluk ve etki anlamında bizim dönemimizde böyle şey yoktu, ve söz konusu değildi.ben geçmişte üst düzey görev yapan arkadaşlara baktığımda Allaha şükür hiç birisinin bu konuda her hangi bir sorunun darbeye tutulmadığı gördüm.bu maalesef son zamanlarda olan bir hadise. Tabi bundan ders almak lazım. Devletin devlet özelliklerinin ana sütunlarını herkes hassa olması lazım." diye konuştu.
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