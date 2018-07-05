ZONGULDAK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 13:43

Final Sergisi Saltukova Beldesi’nde oldu

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi Saltukova Beldesi’nde 2017-2018 Eğitim ve öğretim yılında açılan dikiş-nakış-resim kurslarının yıl sonu sergisi gerçekleşti.Çaycuma Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanatkarlar Okulu’nun Saltukova Beldesi...

Final Sergisi Saltukova Beldesi'nde oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi Saltukova Beldesi’nde 2017-2018 Eğitim ve öğretim yılında açılan dikiş-nakış-resim kurslarının yıl sonu sergisi gerçekleşti.

Çaycuma Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanatkarlar Okulu’nun Saltukova Beldesi aile çay bahçesinde yıl sonu sergisi yapıldı. Serginin açılışına Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Saltukova Belediye Başkanı Zerrin Güneş, Çaycuma Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Coşkun Ulutaş, Çaycuma Halk Eğitim ve Akşam Sanatkarlar Okul Müdürü Oktay Aksoy, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cengiz Yılmaz, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış kurdelesini, Kaymakam Keçeli kısa konuşmasının ardından çocuklar eşliğinde kesti.

Sergiyi gezerken mutluluğunu dile getiren Başkan Güneş; "Beldemizde açılan kurslarımızın sona ermesi ile birlikte final sergimiz oldu. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Emeğinize, ellerinize sağlık baş tacı bayanlarımız, kıymetli hocalarımız" dedi. Saltukovalı kursiyerlerde; “bizlere inanıp, güvenen Cemile Kartal ve Çiğdem hocamıza teşekkürlerimizi borç bilir, emeği geçen başkan ve müdürlerimize şükranlarımızı sunarız” dediler.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku