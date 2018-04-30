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30 Nisan 2018 Pazartesi 15:14

Fındıkta külleme hastalığı mücadelesi başlıyor

Zonguldak Alaplı ilçesinde fındık üreticileri külleme hastalığıyla mücadele ediyor.Alaplı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, fındık ürününün ana zararlısı olan fındık kurduna karşı ilaçlı mücadeleye ilişkin açıklamada...

Fındıkta külleme hastalığı mücadelesi başlıyor
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Zonguldak Alaplı ilçesinde fındık üreticileri külleme hastalığıyla mücadele ediyor.

Alaplı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, fındık ürününün ana zararlısı olan fındık kurduna karşı ilaçlı mücadeleye ilişkin açıklamada bulundu. Alaplı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Rafet Yılmaz, hava sıcaklıklarının ani artmasına bağlı olarak hastalığın Nisan ayı sonundan itibaren görülmeye başlandığını belirtti.

İlaçla mücadele çalışmalarına gecikmeden başladıklarını ifade eden Yılmaz, ilaçlama yapacak üreticilere tavsiyelerde bulundu. Yılmaz, “Hastalık bahçede ilk defa çıkıyorsa, belirtiler görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise belirtiler görülmeden önce, çotanak bağlama döneminde, ilaçlamaya başlanır. Bu hastalığa karşı etkili bir mücadele için çiftçilerin tavsiyelere uygun olarak ilaçlama yapmaları, mücadeledeki başarıyı artıracaktır. İlaçlama esnasında arıların su içtiği kaynaklara ilaç bulaştırılmaması son derece önemlidir. İlaçlama esnasında tüm koruyucu önlemler alınmalı, hiçbir şey yenilip içilmemeli, koruyucu maske gözlük ve eldiven mutlaka bulundurulmalıdır. İlaçlama bittikten sonra bütün vücudumuz bol sabunlu su ile yıkanmalıdır” dedi.
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