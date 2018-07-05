ZONGULDAK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 13:43

Garnizon Komutanı Yörük için veda yemeği düzenlendi

Devrek’te uzun yıllardan bu yana garnizon komutanı olarak görev yapan Yörük için veda yemeği düzenlendi.Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 4 yıldan bu yana garnizon komutanı ve askerlik şubesi başkanı olarak gören yapan Personel Yüzbaşı...

Garnizon Komutanı Yörük için veda yemeği düzenlendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Devrek’te uzun yıllardan bu yana garnizon komutanı olarak görev yapan Yörük için veda yemeği düzenlendi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 4 yıldan bu yana garnizon komutanı ve askerlik şubesi başkanı olarak gören yapan Personel Yüzbaşı Yıldırım Yörük’ün Ankara’ya tayini çıkması nedeniyle kaymakamlık tarafından organize edilen ve öğretmenevinde hayata geçirilen veda yemeğinde başta Devrek Kaymakam Vekili Mehmet Soylu olmak üzere daire amirleri ve diğer davetliler bir araya gelerek Yıldırım’ı vedasında yalnız bırakmadılar.

Kendisi için düzenlenen programda emeği geçenlere teşekkür eden Yıldırım Yörük,” Bu akşam burada görev süremin sona ermesi nedeniyle siz kıymetli dostlarla beraber bir araya gelmenin tatlı hüznünü yaşamaktayım. Devrek’te görev yaptığım 4 yıl içerisinde acısıyla tatlısıyla dolu dolu zamanlar yaşadım. Hayatımın önemli dönüm noktalarını burada yaşadım ve eşimle burada tanıştım, burada evlendim ve burada rütbe aldım. 15 Temmuz hain kalkışma karşısında vatandaşlarımızla birlikte dik duruşumuzdan asla taviz vermedik. Kendilerini birinci derece olarak yakınım gördüğüm şehit ve gazi ailelerimizin Serkan Koparan ve diğer askeri personel arkadaşlarımızla birlikte hep yanlarında olmaya çalıştık Bu vesile ile bu organizasyonu tertip eden başta kaymakamımız olmak üzere emeği geçenlere buraya uzaktan yakından iştirak eden herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaymakam Vekili Soylu günün anısına plaket verirken, diğer davetlilerde Yıldırım’a çeşitli hediyeler takdim ettiler.

Düzenlenen programa; Devrek kaymakam Vekili Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Mustafa Semerci ve çok sayıda davetli katıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku