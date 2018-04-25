ZONGULDAK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 18:10

Gelinden ağlatan konuşma

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde Betül Tatoğlu ve Faruk Yarbaşı, yapılan nikah töreni ile dünya evine girdiler. Gelin Betül Tatoğlu, nikah törenin ardından annesi ve babası için yaptığı konuşmada davetlileri ağlattı.Kozlu belediyesi meclis...

Gelinden ağlatan konuşma
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde Betül Tatoğlu ve Faruk Yarbaşı, yapılan nikah töreni ile dünya evine girdiler. Gelin Betül Tatoğlu, nikah törenin ardından annesi ve babası için yaptığı konuşmada davetlileri ağlattı.

Kozlu belediyesi meclis salonunda Betül Tatoğlu ile Faruk Yarbaşı’nın nikahlarını Kozlu belediye Başkanı Kerim Yılmaz kıydı. Gelin Betül Tatoğlu, nikahın ardından anne ve babası için söyledikleriyle davetlileri ağlattı.

"Babamdan dürüst olmayı efendi gibi olmayı, annemden hanım efendiliği bereketi öğrendim"

Sözlerine nihanına katılanlara teşekkür ederek başlayan gelin Betül Tatoğlu; "Bugün benim için çok önemli bir gün hepiniz buradasınız çok teşekkür ediyorum. Bütün sevdiklerim burada en başka annem babam burada. Beni yalnız bırakmadılar. Sağ salimler başımdalar her zamanda başımın üzerinde yerleri var. Ben babamın soyadını bu zamana kadar gururla taşıdım. Her zaman onun gurur duyuyorum o benim herşeyim. Herkes için ailesi önemli. Ben onlarla her zaman gururdum. Annemden hanım efendiliği bereketi öğrendim. Babamdan dürüst olmayı efendi gibi olmayı öğrendim. Babam benim bu zamana kadar her zaman onurlu şerefli bir şekilde başımda durmuştur. Bundan sonrada yine aynı şekilde onur ve şerefli eşi var yanında ben hepsini çok seviyorum" dedi.

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz’da nikahlarını kıydığı çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku