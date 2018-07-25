Genç çiftçi hibe sonuçları açıklandı

Alaplı Tarım ve Orman İlçe Müdürü Rafet Yılmaz, ,Genç Çiftçi Projesi çerçevesinde, Alaplı’da 23 genç çiftçiye toplam 30 bin TL hibe verileceği bildirildi.Alaplı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan...

Alaplı Tarım ve Orman İlçe Müdürü Rafet Yılmaz, ,Genç Çiftçi Projesi çerçevesinde, Alaplı’da 23 genç çiftçiye toplam 30 bin TL hibe verileceği bildirildi.

Alaplı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız tarafından ilk kez uygulanan Genç Çiftçi Projeleri’nin desteklenmesi programı ilçemizde sonuçları belli oldu. Bakanlık tarafından ilçemizde için ayrılan 30 bin TL bütçe ile 23 adet proje program kapsamında 10 adet Küçükbaş Hayvancılık Projesi,7 adet Arıcılık Projesi, 4 Koyunculuk,1 Mantarcılık ve 1 Tavukçuluk olmak üzere toplam 23 Proje desteklenecektir.Genç Çiftçi desteklemeleri kapsamı uygulanacak projeler ile İlçemize kırsal kalkınmanın gelişmesine büyük katkılar sunacağını inanarak, faydalanacak çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" denildi.