ZONGULDAK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:33

Genç çiftçi hibe sonuçları açıklandı

Alaplı Tarım ve Orman İlçe Müdürü Rafet Yılmaz, ,Genç Çiftçi Projesi çerçevesinde, Alaplı’da 23 genç çiftçiye toplam 30 bin TL hibe verileceği bildirildi.Alaplı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan...

Genç çiftçi hibe sonuçları açıklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Alaplı Tarım ve Orman İlçe Müdürü Rafet Yılmaz, ,Genç Çiftçi Projesi çerçevesinde, Alaplı’da 23 genç çiftçiye toplam 30 bin TL hibe verileceği bildirildi.

Alaplı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız tarafından ilk kez uygulanan Genç Çiftçi Projeleri’nin desteklenmesi programı ilçemizde sonuçları belli oldu. Bakanlık tarafından ilçemizde için ayrılan 30 bin TL bütçe ile 23 adet proje program kapsamında 10 adet Küçükbaş Hayvancılık Projesi,7 adet Arıcılık Projesi, 4 Koyunculuk,1 Mantarcılık ve 1 Tavukçuluk olmak üzere toplam 23 Proje desteklenecektir.Genç Çiftçi desteklemeleri kapsamı uygulanacak projeler ile İlçemize kırsal kalkınmanın gelişmesine büyük katkılar sunacağını inanarak, faydalanacak çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" denildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku