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02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:39

Genç Fenerbahçeliler Başkan Uysal’ı ziyaret etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Genç Fenerbahçeliler grubu üyeleri Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’ı makamında ziyaret etti.Kdz. Ereğli Genç Fenerbahçeliler grubu Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’ı makamında ziyaret ederek bazı istek ve...

Genç Fenerbahçeliler Başkan Uysal'ı ziyaret etti
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Genç Fenerbahçeliler grubu üyeleri Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’ı makamında ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Genç Fenerbahçeliler grubu Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’ı makamında ziyaret ederek bazı istek ve taleplerini kendisine iletti. Genç Fenerbahçeliler grubu üyelerinin Fenerbahçe Doğuş Basketin Euro League Final Four karşılaşmaları için Amfi tiyatroya dev ekran kurulması talebine Başkan Uysal olumlu yanıt verdi. Grup üyeleri kendilerini makamında kabul edip taleplerine olumlu yanıt veren Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’a teşekkür etti.
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