ZONGULDAK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 15:13

GMİS’ten Enerji Bakanı Fatih Dönmez’e ziyaret

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Yönetim Kurulu 24 Haziran 2018 seçimleri sonrasında geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i makamında ziyaret etti.GMİS Genel Başkanı...

GMİS'ten Enerji Bakanı Fatih Dönmez'e ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Yönetim Kurulu 24 Haziran 2018 seçimleri sonrasında geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i makamında ziyaret etti.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci başkanlığında Enerji Bakanlığı makamında yapılan ziyarette GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, GMİS Mali Sekreteri Adnan Tıska, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal katıldı. GMİS Genel Başkanı Demirci; daha önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunan Dönmez’e, Bakanlık görevinde hayırlı olsun temennisinde bulunarak başarılar diledi.

Görüşmede; Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)’nın işçi açıkları ve genel sorunları, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) sorunları ve Türkiye’deki madenciliğin bugünkü durumu, sorunları, geleceğine yönelik çalışmalar ve projeler konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette Bakan Dönmez’e GMİS Heyeti tarafından Kömür Vagonlu Madenci Heykeli ve üzerinde 67 numaralı ve Bakanın ismi yazan Zonguldak Kömürspor forması hediye edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku