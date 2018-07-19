GMİS’ten Zonguldak’ın yeni vekillerine tebrik ziyareti

Genel Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu (GMİS), 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27. Dönem Genel Seçiminde Milletvekilliğine seçilen Zonguldak’ın vekillerine tebrik ziyaretinde bulundular.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci başkanlığında TBMM’de yapılan ziyaretlerde GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Satılmış Uludağ, GMİS Mali Sekreteri Adnan Tıska, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal hazır bulundu. 24 Haziran 2018 seçimlerinde Zonguldak’tan 3 vekil çıkartan Ak Parti vekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu’nu TBMM’deki yeni makamlarında ziyaret eden GMİS heyeti, yeni vekillere Vagonlu Madenci heykeli, üzerilerinde vekillerin ismi yazan ve 67 numaralı Zonguldak Kömürspor Forması hediye ettiler.

GMİS heyetinin vekilleri ziyaretinde öncelikle Türkiye Taşkömürü (TTK)’nın işçi açıkları ve kurumun diğer sorunları üzerinde duruldu. Ayrıca, Zonguldak ve bölgenin ulaşım ve altyapı sorunlarının çözümü, göçün önlenmesi için TTK ile birlikte yeni istihdam alanları oluşturulması için birlikte mücadele edilmesi ve işbirliğinin önemi vurgulandı.