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06 Ekim 2018 Cumartesi 22:38

Gökçebey’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Gökçebey ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu 2 uyuşturucu satıcısı yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Gökçebey İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2 kişi yakalandı. Gökçebey ilçe...

Gökçebey'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Gökçebey ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu 2 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gökçebey İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2 kişi yakalandı. Gökçebey ilçe merkezde polis ekiplerince durdurulan araca yapılan aramada 27 paket ve 75 gram açık olmak üzere uyuşturucu madde bulundu. Araçta bulunan 34 yaşında S.Ç. ve 15 yaşındaki T.E. gözaltına alındı.

Gökçebey İlçe Emniyet Amirliği, uyuşturucu ile mücadeleye aralıksız devam edeceklerini belirtirken, vatandaşların da şüpheli durumlarda ücretsiz hizmet veren 155 polis imdat ve 156 jandarma imdat hatlarını aramalarını istedi.
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