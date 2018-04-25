ZONGULDAK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:52

Gülüçlü kadınlardan el işi sergisi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi’nde düzenlenen kursa katılan kadınlar bir yıl boyunca yaptıkları el işlerini sergiledi.Kdz. Ereğli Halk Eğitim Müdürlüğü ve Gülüç Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen biçki-nakış...

Gülüçlü kadınlardan el işi sergisi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi’nde düzenlenen kursa katılan kadınlar bir yıl boyunca yaptıkları el işlerini sergiledi.

Kdz. Ereğli Halk Eğitim Müdürlüğü ve Gülüç Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen biçki-nakış kursuna katılan 40 kadın bir yıllık el emeklerini Gülüç Belediyesi düğün salonunda düzenlenen sergi ile görücüye çıkardı.

Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, daire ve okul müdürleri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, kadınların çeşitli el becerileri kazanmaları için düzenlenen kursa katılımın kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Gülüç’te kadınlara yönelik açılan gerek kurslar gerekse etkinliklere Belediye olarak her türlü desteği verdiklerini anlatan Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, bundan sonrada desteklerinin süreceğini ifade etti. Yapılan konuşmalar sonrası protokol ve davetliler sergininin açılışını yaparak, kursiyerlerin yaptığı el emeği eserlerini inceledi.

Sergi sonunda Gülüç Belediyesi tarafından protokol üyeleri ve davetlileri çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku