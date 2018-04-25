Gülüçlü kadınlardan el işi sergisi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi’nde düzenlenen kursa katılan kadınlar bir yıl boyunca yaptıkları el işlerini sergiledi.Kdz. Ereğli Halk Eğitim Müdürlüğü ve Gülüç Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen biçki-nakış...

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi’nde düzenlenen kursa katılan kadınlar bir yıl boyunca yaptıkları el işlerini sergiledi.

Kdz. Ereğli Halk Eğitim Müdürlüğü ve Gülüç Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen biçki-nakış kursuna katılan 40 kadın bir yıllık el emeklerini Gülüç Belediyesi düğün salonunda düzenlenen sergi ile görücüye çıkardı.

Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, daire ve okul müdürleri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, kadınların çeşitli el becerileri kazanmaları için düzenlenen kursa katılımın kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Gülüç’te kadınlara yönelik açılan gerek kurslar gerekse etkinliklere Belediye olarak her türlü desteği verdiklerini anlatan Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, bundan sonrada desteklerinin süreceğini ifade etti. Yapılan konuşmalar sonrası protokol ve davetliler sergininin açılışını yaparak, kursiyerlerin yaptığı el emeği eserlerini inceledi.

Sergi sonunda Gülüç Belediyesi tarafından protokol üyeleri ve davetlileri çeşitli ikramlarda bulunuldu.