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25 Nisan 2018 Çarşamba 10:29

Gülüç’te 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 98. yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. 23 Nisan Bayramı nedeniyle Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş koltuğunu...

Gülüç'te 23 Nisan coşkuyla kutlandı
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 98. yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. 23 Nisan Bayramı nedeniyle Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş koltuğunu bir günlüğüne çocuklara devretti.

Gülüç’te 23 Nisan Bayramı kutlamaları Atatürk anıtına çelenklerin konulmasıyla başladı. Çelenk sunumun un ardından Gülüç Vesile Dikmen ve Üstün Nesil Koleji okullarında öğrenciler şiirler okuyup çeşitli gösteriler sundu. Gülüç Vesile Dikmen okulunda sabah gerçekleştirilen etkinlikler öğleden sonra ise Üstün Nesil Okulu’nda devam etti.

23 Nisan Bayramı nedeniyle Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş koltuğunu bir günlüğüne Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu öğrencileri Rümeysa Çakır, Elif Çetin, Mehmet Can ve Emir Yaman’a devretti. Okul Müdürü Sadrettin Anar’ın da yer aldığı etkinlikte çocuk başkanlar belediye birimlerine çeşitli talimatlar verdi. Başkan Demirtaş çocukların kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, 23 Nisan’ın dünyada kutlanan tek çocuk bayramı olduğunu söyledi. Demirtaş konuşmasında “Çocuklar bizim için çok değerli. Onlar için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Bu bayram çocukların bayramıdır. Çocuklar gönüllerince eğlenmeli, kendilerine ait bayramı istedikleri gibi kutlamalılar. Çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olması yönünden önem taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum’’ dedi.

Çocuk başkanlar kendileri için Gülüç’te birçok oyun ve spor alanı oluşturan Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’a teşekkür etti.
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