İmam Hatipli öğrencilerden Muşlu öğrencilere kardeşlik eli

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde ki 15 Temmuz Şehitleri İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri, Muş’un Bulanık İlçesi Demirkapı Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere kardeşlik elini uzatarak kitap, kırtasiye ve oyuncak yardımında bulundu.

Kdz. Ereğli 15 Temmuz Şehitleri İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri, Muş’un Bulanık İlçesi Demirkapı Ortaokulunda eğitim gören öğrencilerle mektuplaşarak kardeşlik bağı kurdu. Muştaki arkadaşlarının ihtiyaçlarını öğrenen İmam Hatipli öğrenciler kendilerine topladıkları kitap, kırtasiye ve oyuncakları gönderdi. Muş’un Bulanık İlçesi Demirkapı Ortaokulunda ki öğrencilerin öğretmeni olarak görev yapan Dilek Kerter, Kdz. Ereğli 15 Temmuz Şehitleri İmam-Hatip Ortaokulu’na tayinin çıkmasının ardından, eski öğrencileri için harekete geçti. Ereğli’deki görevine başladıktan sonra eski öğrencileri ve yeni öğrencilerinin mektuplaşmalarını sağlayarak kardeşlik bağı kurmalarını sağlayan öğretmen Dilek Kerter, hem yardım yapan hemde yardımları alan öğrencileri mutlu etti.

Kerter, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak, paylaşmanın önemini vurgulamak adına bu tür faaliyetleri gerçekleştirdiklerini ifade ederek emeği geçen tüm öğrenci ve velilere teşekkür etti.

Hediyelerini alan Muşlu öğrenciler teşekkür konuşmalarını videoya çekerek Ereğli’de ki kardeşlerine gönderdi.