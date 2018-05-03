ZONGULDAK:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 13:04

İmam Hatipliler Tübitak Bilim Fuarında hünerlerini sergilediler

Devrekli İmam Hatipli Lisesi öğrencileri düzenlenen bilim fuarında hünerlerini sergilediler.Zonguldak’ın Devrek ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen Tübitak 4006 Bilim Fuarı’nda...

İmam Hatipliler Tübitak Bilim Fuarında hünerlerini sergilediler
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Devrekli İmam Hatipli Lisesi öğrencileri düzenlenen bilim fuarında hünerlerini sergilediler.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen Tübitak 4006 Bilim Fuarı’nda geliştirdiği bir birinden ilginç buluşlarını davetlilerin beğenisine sundular. Okul Bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan programa Kur’ın-ı Kerim Tilaveti ve öğrenciler tarafından seslendirilen ilahilerden sonra davetlilere hitap eden Proje Danışmanı Matematik Öğretmeni Eda Erdal,” Tübitak’ın desteğiyle bu yıl ilkini düzenlediğimiz “Tübitak 4006 Bilim Fuarına açılışına katılımlarınızdan dolayı tüm davetlilere teşekkür ediyorum. Bilim fuarları. Genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini sağlar. Bu etkinlikler hayal gücü yaratıcılığının birleşimidir. Bu amaç doğrultusunda fuarımızda 16 sayısal alanda 6 adet olmak üzere toplam 22 projemiz yer almaktadır. Bu fuar için gayretlerini esirgemeyen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Düzenlenen programa; Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Yıldırım Yörük, İlçe Mili Eğirim Müdürü Abdullah Turan, şube müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı
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