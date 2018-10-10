İşverenlere İŞKUR ve SGK destekleri anlatıldı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası, SGK Kdz. Ereğli İlçe Müdürü ile İŞKUR Zonguldak İl Müdürlüğü işbirliğinde ‘İstihdam Teşvikleri’ konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kdz. Ereğli TSO binası toplantı salonunda, SGK İl Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde ‘İstihdam Teşvikleri’ konulu toplantıya birçok işveren katıldı. Toplantıda katılımcılara istihdam teşvikleri ve iş başı eğitim programları konusunda bilgiler verildi.

Keleş “Katılım daha fazla olmalı”

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş işverenleri ilgilendiren konularda sık sık bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini ve bu tür toplantılara katılımın az olmasını noksanlık olarak nitelendirdi. Keleş konuşmasında “Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR’un teşviklerini konu alan toplantımıza katılımınızdan ötürü hepinize teşekkür ediyoruz. Oda olarak devletimizin sağlamış olduğu teşviklerden, kolaylıklardan üyelerimizi yararlandırmak ve bilinçlendirmek amacıyla çeşitli seminerler ve oturumlar düzenliyoruz. Bu seminerlere ve oturumlara katılımın daha yoğun olması lazım ama sanırım ya üyelerin işleri yolunda gidiyor ya da biz yeterince duyuramıyoruz, bir noksanlık var. Çünkü gerçekten bu içinde bulunduğumuz süreç daha çok çalışmayı gerektiren, daha çok devletimizin, milletimizin birlikte hareket edebileceği bir dönem. Dolayısıyla devletimizin sağlamış olduğu teşviklerden de yararlanmak ve bu sayede işlerimizi büyütmek, en büyük amacımız olmalı. Ancak daha çabuk üreterek bu süreçten daha etkin bir şekilde az hasardan çıkabilmek. Bu yüzden de sayın yetkililerimizin bize anlatacakları, devletimizin sağlamış olduğu teşviklerden ve hizmetlerden yararlanmak gerekiyor. Yine de katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Kıymetli sunumları için değerli Zonguldak İŞKUR Bölge Müdürlüğü’nden Hakkı Bey ve Sosyal Güvenlik Müdürü’ne de teşekkür ediyorum” dedi.

“Desteklerden herkes yararlanmalı”

İŞKUR Zonguldak İl Müdür Yardımcısı Hakkı Alkan, istihdam teşviklerinden her kesin bilgisi olması için bu tür toplantıları düzenlediklerini söyledi. Alkan konuşmasında şu bilgilere yer verdi; “2018 yılı Ocak ayı içerisinden uygulanmaya konan yeni teşviklerimiz var. Daha önceki dönemden 6111 gibi uygulaması devam eden teşviklerimiz var. Ayrıca tabi İŞKUR’un uyguladığı istihdam programları 1 yıldır üzerinde durduğumuz konular. Zaman zaman böyle toplantılarda veya yüz yüze bizi ziyaret eden işverenlere ve muhasebecilere bu konuları aktarıyoruz. Yine bu istihdam teşviklerinden haberdar olmayan ya da bu konuda detay bilgileri olmayan işverenleri ve muhasebecileri bilgilendirmek için bu 3 aylık periyotlar da, toplantılarımızı yapma gereği duyuyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu toplantılara destek veriyor. Bu yıl Ocak ayından itibaren uygulamaya konan ilave istihdam teşviki, işverenlerin 2017 ya da bir önceki yıldaki ortalama çalışan sayısını ilave aldıkları her kişi için uygulanan bir teşvikimiz. Bu teşvikten hem işe alınan kişi için hem de işveren yönünden bazı şartlar ve koşullar var tabi. Burada sigorta yönünden son 3 ay işsiz olma şartı, 10 günlüğe kadar ki primler bu şartı bozmuyor. İŞKUR’a mutlaka kayıtlı bir işsiz olması belirlenen aday, İŞKUR’a kayıtlı değilse bile mutlaka işsiz kaydının yapılması. Birde teşvik dönemi olan, 01.01.2018 - 31.12.2020 tarihi arasında işe alınan ortalamaya ilave olan bir kişi olması gerekir” ifadelerine yer verdi.

Toplantı da katılımcılar sosyal güvenlik konularında SGK Kdz. Ereğli İlçe Müdürü Mustafa Şengül’e sorular yöneltti.