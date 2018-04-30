Kan bağışının önemini aktardılar

Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi tarafından Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler ve Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi Müdürü İsmail Ertop’un iş birliği ile okul bahçesi önünde kan bağışı aracı tahsis edildi. Kan bağış kampanyasına, öğretmenler, veliler ve çevredeki vatandaşlar katıldı.

Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi tarafından Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler kan bağışının önemi vurgularken, kimlerin kan bağışçısı olabileceği, hangi durumlarda kişilerden kan alınamayacağı, kök hücre bağışının önemini aktardı. Kan grupları gibi önemli konulara değinen Güler şöyle dedi:

“Kan kaynağı sadece insana olan ve üretilmesi başka hiçbir alternatifi olmayan tek ilaç. Bizde Zonguldak Kızılay Kan Bağış merkezi olarak Zonguldak il ve ilçelerinde kan bağışı çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Çünkü hasta sayımız da hala Türkiye genelinde 1 Milyon ünite kana ihtiyacımız var. Bugün de Çaycuma TSO Fen Lisesindeyiz. Velilerimiz gayet iyi bir şekilde katılım göstermekte. Geçen senelerde yine TSO Fen Lisesi okulumuza gelmiştik ve 80 üniteye yakın kan bağışı almıştık. Bugün inşallah bu sayıyı geçerek hastalarımızın hayatlarını kurtarmaya devam edeceğiz” dedi. Güler’in konuşmasının ardından Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Fen Lisesi Müdürü İsmail Ertop konuşmasında; “Kızılay ile irtibata geçilerekbir kan bağışı kampanyası düzenlemiş bulunmaktayız. TSO Fen Lisesi olarak bu işin koordinesini tüm okullarda bulunan kan bağışı kulüpleri vasıtasıyla sağlamaktayız. Koordinasyondan sorumlu Özcan bey bizimle irtibata geçti ve bu doğrultuda kulüp rehber öğretmeni ve öğrencilerimiz çeşitli tanıtımlar yapmak üzere Çaycuma’nın kurumlarına geçtiler, el broşürleri ve formlarla gönüllü kan bağışı toplama yoluna gittiler. Hali hazırda ellerinde yaklaşık 90’ın üzerinde form bulunmakta. Bizim beklentimiz 100’ün üzerine çıkması gerekiyor. Kan bağışını ara karne toplantımıza denk getirdik, velilerimizden de istifade edebilir miyiz diye düşündük. Birazdan toplantımızı icra edeceğiz. Şu ana kadar 90 müracaatımız var. İnşallah hedeflerimizi gerçekleştirmiş oluruz.”