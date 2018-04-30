ZONGULDAK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:39

Kan bağışının önemini aktardılar

Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi tarafından Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler ve Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi Müdürü İsmail Ertop’un iş birliği ile okul bahçesi önünde kan bağışı aracı tahsis edildi. Kan...

Kan bağışının önemini aktardılar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi tarafından Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler ve Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi Müdürü İsmail Ertop’un iş birliği ile okul bahçesi önünde kan bağışı aracı tahsis edildi. Kan bağış kampanyasına, öğretmenler, veliler ve çevredeki vatandaşlar katıldı.

Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi tarafından Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler kan bağışının önemi vurgularken, kimlerin kan bağışçısı olabileceği, hangi durumlarda kişilerden kan alınamayacağı, kök hücre bağışının önemini aktardı. Kan grupları gibi önemli konulara değinen Güler şöyle dedi:

“Kan kaynağı sadece insana olan ve üretilmesi başka hiçbir alternatifi olmayan tek ilaç. Bizde Zonguldak Kızılay Kan Bağış merkezi olarak Zonguldak il ve ilçelerinde kan bağışı çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Çünkü hasta sayımız da hala Türkiye genelinde 1 Milyon ünite kana ihtiyacımız var. Bugün de Çaycuma TSO Fen Lisesindeyiz. Velilerimiz gayet iyi bir şekilde katılım göstermekte. Geçen senelerde yine TSO Fen Lisesi okulumuza gelmiştik ve 80 üniteye yakın kan bağışı almıştık. Bugün inşallah bu sayıyı geçerek hastalarımızın hayatlarını kurtarmaya devam edeceğiz” dedi. Güler’in konuşmasının ardından Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Fen Lisesi Müdürü İsmail Ertop konuşmasında; “Kızılay ile irtibata geçilerekbir kan bağışı kampanyası düzenlemiş bulunmaktayız. TSO Fen Lisesi olarak bu işin koordinesini tüm okullarda bulunan kan bağışı kulüpleri vasıtasıyla sağlamaktayız. Koordinasyondan sorumlu Özcan bey bizimle irtibata geçti ve bu doğrultuda kulüp rehber öğretmeni ve öğrencilerimiz çeşitli tanıtımlar yapmak üzere Çaycuma’nın kurumlarına geçtiler, el broşürleri ve formlarla gönüllü kan bağışı toplama yoluna gittiler. Hali hazırda ellerinde yaklaşık 90’ın üzerinde form bulunmakta. Bizim beklentimiz 100’ün üzerine çıkması gerekiyor. Kan bağışını ara karne toplantımıza denk getirdik, velilerimizden de istifade edebilir miyiz diye düşündük. Birazdan toplantımızı icra edeceğiz. Şu ana kadar 90 müracaatımız var. İnşallah hedeflerimizi gerçekleştirmiş oluruz.”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku