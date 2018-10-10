Kanserden korunmak için farkındalık eğitimi düzenlendi

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi ile Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Batı Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği ortaklığında “Meme Kanserinden Korkmuyorum “ Erken Tanı Hayat Kurtarır Sloganı ile organize edilen Meme kanseri farkındalığını artırmak için eğitim semineri düzenlendi.

Kozlu İlçesi Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen eğitime konuşmacı olarak katılan Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak tarafından kanser farkındalığı ve tarama programları konusunda bilgilendirmelerde bulunarak şöyle dedi. “Meme kanserinin belirtti, bulgu, tanı, tedavi ve takip süreci, erken tanı yöntemleri, tarama programları ve Ketem Birimlerinin önemini vurguladı. Kanserin dünya genelinde en önemli sağlık sorunlarının başında yer alması ve erken tanının hayat süresi ve kalitesi üzerindeki önemli etkisi nedeniyle meme kanserinin yanı sıra rahim ağız ve kalın bağırsak kanseri için tarama programlarına dahil edilmesi konusunda dinleyicileri uyardı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Meme Hastalıkları Ünitesi olarak meme kanseri tedavisinde güncel teknoloji eşliğinde Multidisipliner ekip çalışması ve Onkoloji Konsey kararları doğrultusunda hasta merkezli bir yaklaşım ile ulaşılan kalite standartlarını koruyup geliştirerek ekip olarak Zonguldak ve Bölge halkına hak ettiği hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Zonguldak Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimli ve Ketem ile birlikte bu ve takip eden farkındalık toplantıları ile bölgemizdeki tüm kadınlara ulaşarak erken tanı konusunda halkımızın farkındalığının artırılması ve bilinçlenmesini sağlamak gelecekte kanserle olan savaşı kazanmamızda anahtar rol oynayacaktır ” şeklinde konuştu.

Düzenlenen konferansın ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Kanser farkındalığının artması ve erken tanı yöntemleri konusunda katılımcıların göstermiş oldukları hassasiyetlerinden dolayı da son derece mutlu olduklarını söyledi. Ayrıca ekinliklerin gerçekleşmesinde desteklerinden dolayı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Çufalı, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi, İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner ve Kanser Birimi Birim Sorumlusu Esin İlhan olmak üzere etkinliğe katkı ve destekte bulunan herkese teşekkür etmek istiyorum “ dedi.

Öte yandan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner ise, Prof.Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak’a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum, tüm vatandaşlarımızı kanser taramalarını yaptırmak için kurumlarımıza davet ediyor ve sağlıklı günler diliyorum dedi.