Karadeniz’den, "Meme Kanserinden Korkmuyorum" semineri

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, “Meme Kanserinden Korkmuyorum: Erken Tanı Hayat Kurtarır” sloganıyla “Meme Muayene Eğitimi Semineri” verdi.

Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seminerde bilgi veren Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak; meme kanserinin en önemli sağlık problemlerinin başında yer aldığını, en sık görülen kanser türü olduğunu ve ölümle sonuçlanan hastalıklarda ikinci sırada yer aldığını belirtti. Bu yüzden halkın bilinçlenmesinin, gençlerin doğru bilgi edinmesi ve bu bilgileri paylaşmasıyla mümkün olacağını, bu şekilde toplum farkındalığının artacağını vurguladı.

En büyük risk faktörünün kadın olmak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak; “Kadın olmamız sebebiyle bu hastalık hayatımızın her döneminde başımıza gelebilir. İlerleyen yaş, menopoz sonrası obezite, erken adet görme ve geç menopoz olma, ışın tedavisi görme, genetik mutasyon gibi nedenler de diğer risk faktörlerinin başında geliyor,” dedi. Çakmak; “Günde iki buçuk-üç litre su içmek, lifli gıdalar tüketmek, düzenli spor yapmak, sigara ve alkolden kaçınmak ve stresten uzak durmak da meme kanseri olma riskini azaltır" dedi.

Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, erken tanının, ölüm oranını sıfıra kadar düşürebilen bir etken olduğunu, bu yüzden 20 yaşından sonra kendi kendini muayene etmenin, 40 yaşından sonra da yılda bir kez mamografi çektirmenin tedavide olumlu sonuç alma ihtimalini artacağına dikkat çekti. Seminerin ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak’a Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel tarafından teşekkür belgesi verildi.

Etkinliğin sonunda Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, bu toplantıların gerçekleşmesinde desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ ya teşekkür etti.