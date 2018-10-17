ZONGULDAK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:40

Karadeniz’den, "Meme Kanserinden Korkmuyorum" semineri

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, “Meme Kanserinden Korkmuyorum: Erken Tanı Hayat Kurtarır” sloganıyla “Meme Muayene Eğitimi...

Karadeniz'den, 'Meme Kanserinden Korkmuyorum' semineri
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, “Meme Kanserinden Korkmuyorum: Erken Tanı Hayat Kurtarır” sloganıyla “Meme Muayene Eğitimi Semineri” verdi.

Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seminerde bilgi veren Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak; meme kanserinin en önemli sağlık problemlerinin başında yer aldığını, en sık görülen kanser türü olduğunu ve ölümle sonuçlanan hastalıklarda ikinci sırada yer aldığını belirtti. Bu yüzden halkın bilinçlenmesinin, gençlerin doğru bilgi edinmesi ve bu bilgileri paylaşmasıyla mümkün olacağını, bu şekilde toplum farkındalığının artacağını vurguladı.

En büyük risk faktörünün kadın olmak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak; “Kadın olmamız sebebiyle bu hastalık hayatımızın her döneminde başımıza gelebilir. İlerleyen yaş, menopoz sonrası obezite, erken adet görme ve geç menopoz olma, ışın tedavisi görme, genetik mutasyon gibi nedenler de diğer risk faktörlerinin başında geliyor,” dedi. Çakmak; “Günde iki buçuk-üç litre su içmek, lifli gıdalar tüketmek, düzenli spor yapmak, sigara ve alkolden kaçınmak ve stresten uzak durmak da meme kanseri olma riskini azaltır" dedi.

Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, erken tanının, ölüm oranını sıfıra kadar düşürebilen bir etken olduğunu, bu yüzden 20 yaşından sonra kendi kendini muayene etmenin, 40 yaşından sonra da yılda bir kez mamografi çektirmenin tedavide olumlu sonuç alma ihtimalini artacağına dikkat çekti. Seminerin ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak’a Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel tarafından teşekkür belgesi verildi.

Etkinliğin sonunda Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, bu toplantıların gerçekleşmesinde desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ ya teşekkür etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku