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02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:15

“Kardeşlik Haftası” kutlandı

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri 28 Nisan 4 Mayıs tarihleri arasında kutlanan “Kardeşlik Haftası” kapsamında etkinlik düzenledi.Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık...

'Kardeşlik Haftası” kutlandı
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Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri 28 Nisan 4 Mayıs tarihleri arasında kutlanan “Kardeşlik Haftası” kapsamında etkinlik düzenledi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri 28 Nisan 4 Mayıs tarihleri arasında kutlanan “Kardeşlik Haftası” kapsamında Esas 67 Burda AVM’de dans etkinliği düzenledi. AVM giriş katında düzenlenen etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Öğrenciler tarafından sergilenen performans davetliler tarafından büyük alkış aldı.
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