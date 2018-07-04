ZONGULDAK:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:23

Kariyer Gazetesi’nin 9. Yayın yılı kutlandı

Kariyer Gazetesi’nin 9. yayın yılı kutlandı.Azeri sanatçı Ozan Ahmedov ile Firdevs’in sahne aldığı geceye CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı,...

Kariyer Gazetesi'nin 9. Yayın yılı kutlandı
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Kariyer Gazetesi’nin 9. yayın yılı kutlandı.

Azeri sanatçı Ozan Ahmedov ile Firdevs’in sahne aldığı geceye CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz adına vekili Mustafa Bozkurt, Perşembe Beldesi Belediye Başkanı İsmail İnam, siyasi parti yöneticileri, Zonguldak BKM Müdürü Abdullah Bakırcı ve iş arkadaşları, Kozlu Belediye Personeli, iş adamları, sanayiciler, oda ve stk temsilcileri ile birlikte yaklaşık 250 davetli katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Kariyer Gazetesi İmtiyaz Sahibi Umut Şekerci; herkese geldikleri için teşekkür etti. Şekerci Kariyer Gazetesi’nin öyküsünü anlatırken; “Bu meslek bana pek çok şey kazandırdı. Pek çok dost, arkadaş, gazeteci kimliği kazandırdı. Şimdi dokuzuncu yaşımızdayız ve sizle beraberiz, hepiniz hoş geldiniz. Buradan bu fırsatla bir çağrıda bulunuyorum. Zonguldak’ın 5 vekili seçildi. Bu günden itibaren hiçbiri Ak Parti’nin veya CHP’nin vekili değil hepsi Zonguldak’ın vekilleridir. Hepsi bu bilinçle bir araya gelerek bu şehir için inisiyatif alsınlar, bu şehir artık sahipsiz kalmasın” dedi.

Şekerci’nin konuşmasının ardından 9. Yıl pastasını kesmek için Başkan Muharrem Akdemir, Başkan Vekili Mustafa Bozkurt, CHP Zonguldak İl Başkanı Hakkı Güney, BKM Zonguldak İl Müdürü Abdullah Bakırcı sahneye çıkarak pastayı Kariyer Gazetesi İmtiyaz Sahibi Umut Şekerci ve Kariyer Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Şekerci ile birlikte kestiler. Alkışlarla kesilen pastanın ardından Ozan Ahmedov ve Firdevs performansları ile misafirlere keyifli bir gece yaşattı.

Gece geç saatlere kadar süren geceye pek çok gazeteci de katılarak meslektaşlarının bu önemli gününde onları yalnız bırakmadılar.
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