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06 Ekim 2018 Cumartesi 15:16

Kaymakam Çorumluoğlu Gülüç’te çiçeklerle karşılandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.Kdz. Ereğli Kaymakamlığı’na yeni atanan İsmail Çorumluoğlu, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ı...

Kaymakam Çorumluoğlu Gülüç'te çiçeklerle karşılandı
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Kaymakamlığı’na yeni atanan İsmail Çorumluoğlu, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ı ziyaret etti. Kaymakam Çorumluoğlu, Gülüç Belediye Binası önünde Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş tarafından çiçekle karşılandı. Karşılamanın ardından makama geçen Çorumluoğlu, Demirtaş ile beraber fikir alışverişinde bulundu. Gülüç Belediyesi çalışmaları hakkında Kaymakam Çorumluoğlu’na bilgi veren Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Demirtaş konuşmasında, “Çok değerli İlçe Kaymakamımız Sayın İsmail Çorumluoğlu’nun nazik ziyaretlerine teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Makamda ki görüşmenin ardından Başkan Demirtaş, Kaymakam Çorumluoğlu’na beldeyi gezdirdi.
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