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19 Temmuz 2018 Perşembe 12:58

Kdz. Ereğli Belediyesi 4 yılda 839 çocuğu sünnet ettirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından bu yıl sünnet ettirilen 167 çocuk için Cumartesi günü Toplu Sünnet Şöleni etkinliği düzenlenecek.Kdz. Ereğli Belediyesi 24.Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü...

Kdz. Ereğli Belediyesi 4 yılda 839 çocuğu sünnet ettirdi
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından bu yıl sünnet ettirilen 167 çocuk için Cumartesi günü Toplu Sünnet Şöleni etkinliği düzenlenecek.

Kdz. Ereğli Belediyesi 24.Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 17.00’de İnönü Parkı’nda gerçekleştirilecek.

Daha önce sünnet olacak çocukların kayıtlarının yapılması ve kayıt yaptıran 167 çocuğun ilçedeki özel hastanelerde sünnet işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Cumartesi günü de Toplu Sünnet Şöleni etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Şölen kapsamında İnönü Parkı’nda saat 17.00’de Mevlid-i Şerif düzenlenecek.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, geleneksel sünnet şölenleri kapsamında 2014 yılında 135, 2015 yılında 138, 2016 yılında 184, 2017 yılında 215 ve bu yılda 167 çocuk olmak üzere toplam 839 çocuğun sünnet ettirildiğini belirtti.

Başkan Uysal, “Bu yıl 215 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Cumartesi günü de çocuklarımızın ve ailelerimizin mutluluklarına ortak olacağız. Sünnetler için katkıda bulunan ilçemizdeki özel hastanelere ve çocuklarımızı ücretsiz traş eden berberlere teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan Cumartesi günü yapılacak etkinlik sonunda sünnet çocuklarına “Cesaret Sertifikaları” ve çeşitli hediyeler dağıtılacak.
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