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05 Temmuz 2018 Perşembe 19:37

Kdz. Ereğli Belediyesi Ağustos’ta tatil yapacak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Meclisi’nin 2018 yılı Temmuz ayı ikinci birleşimi gerçekleştirildi.Kdz. Ereğli Belediyesi 2018 yılı Temmuz ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunda gündem maddelerinde yer alan resmi kurumlara...

Kdz. Ereğli Belediyesi Ağustos'ta tatil yapacak
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Meclisi’nin 2018 yılı Temmuz ayı ikinci birleşimi gerçekleştirildi.

Kdz. Ereğli Belediyesi 2018 yılı Temmuz ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunda gündem maddelerinde yer alan resmi kurumlara ait ilçenin çeşitli mahallelerinde bulunan parsellere ilişkin imar tadilat talepleri ve şahıslara ait imar tadilat taleplerine ilişkin iki gündem maddesi İmar Komisyonuna havale edildi. Mecliste mülkiyeti belediyeye ait Kavaklık, Kepez, Kışla, Yenimahalle, Sarıkorkmaz ve Ömerli mahallelerinde bulunan yedi ayrı parselin satış veya takasına ilişkin gündem maddesi de imar komisyonuna havale edilirken, Süleymanlar Mahallesinde bulunan Cehennemağzı mağaralarının Karabük Kültür Varlıkları Koruma Kurulu kararı gereği 1. Derece SİT alanı olarak 1/5 bin nazım imar ve 1/ 1000 bin uygulama imar planına işlenmesine ilişkin komisyon raporu oy birliği ile geçti.

Kdz. Ereğli Şehirlerarası Otobüs Terminali Yönetmeliğinin 23. Maddesinde değişiklik öngören teklif mecliste kabul edilirken, terminalin ortak kullanım alanlarının gelirlerinin tahsilatını gerçekleştiren Ereğli Belediyesinin aynı zamanda aydınlatma, güvenlik gibi ortak giderleri de üstlenmesi karara bağlandı. Meclisin Ağustos ayında tatil edilmesi kararlaştırılırken, bir sonraki meclis toplantısının Eylül ayında gerçekleşeceği ifade edildi.
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