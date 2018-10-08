ZONGULDAK:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 18:09

Kdz. Ereğli Belediyesi su taşkınlarına karşı önlem alıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, ilçenin alt yapısına yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek her yağmurda su baskınlarına neden olan Veteriner Doğan Tuğrul Sokak üzerinde gerekli önlemlerin alındığını...

Kdz. Ereğli Belediyesi su taşkınlarına karşı önlem alıyor
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, ilçenin alt yapısına yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek her yağmurda su baskınlarına neden olan Veteriner Doğan Tuğrul Sokak üzerinde gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Kdz. Ereğli Belediyesinin girişimleri ile DSİ tarafından ıslah çalışmaları tamamlanan Kabasakal deresini besleyen yan kollardan olan Veteriner Doğan Tuğrul Sokak üzerinde alt yapıya yönelik çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Uysal, ‘Kdz. Ereğli’nin alt yapı sorunlarını bir bir çözüyoruz” dedi.

Yaya köprüsü yapılacak

Beraberinde başkan yardımcıları Deniz Koca ve Hüseyin Ağlar, Su Kanalizasyon ve Fen İşleri Müdürleri ile teknik ekibin hazır bulunduğu incelemede Başkan Uysal, sokak sakinlerinin istek ve taleplerini de dinledi.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirten Başkan Uysal; “Yağmur yağdığında buradaki yol su altında kalıyor ve özellikle yaya trafiği kesiliyordu. 2 binlik beton büzlerle bu sorunu da aşıyoruz. Karşıda okul olduğu için çocuklarımız dolaşmak zorunda kalıyorlardı. Kabasakal deresinin üzerine birde yaya geçişleri için köprü yapacağız” dedi.
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