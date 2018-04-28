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28 Nisan 2018 Cumartesi 13:03

Kdz. Ereğli Belediyespor kongresi yapıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyespor Kulübü’nün Olağanüstü Kongresi yapıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Esra Alpago’nun Divan Başkanlığını yaptığı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede, Yönetim ve Denetim...

Kdz. Ereğli Belediyespor kongresi yapıldı
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyespor Kulübü’nün Olağanüstü Kongresi yapıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Esra Alpago’nun Divan Başkanlığını yaptığı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede, Yönetim ve Denetim Kurulu raporları okunarak ayrı ayrı ibra edilirken, yeni yönetim, denetim ve ASKF delegelerinin seçimi gerçekleştirildi. Kongrede yapılan tüzük değişikliği ile 21 olan yönetim kurulu üye sayısı da 39’a çıkarıldı.

“ Şampiyonluk hedefine kilitlendik”

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, “Kongremizin ilçemiz sporuna hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek başladığı kongre konuşmasında, “Geride bıraktığımız sezonda şampiyonluğu hak ettik ancak, ilk yarıda kaybettiğimiz şanssız puanlar nedeniyle hedefimize ulaşamadık. Yönetim Kurulu üye sayısını 21’den 39’a çıkarmamızın altında gelecek sezonda da şampiyonluk hedefine kilitlenmemiz yatıyor. ”dedi.

Bu arada yeni yönetimde yer alan bazı yönetim kurulu üyeleri işlerinin yoğunluğu ve şehir dışında bulunmaları nedeniyle kongreye katılamazken, kongre yeni yönetimin toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Öte yandan Belediye Spor Kulübü Yönetimi şu isimlerden oluştu:

Hüseyin Uysal, Halil Bozkuş, Deniz Koca, Hüseyin Ağlar, Hasan Pınarcık, Musa Dengiz, Mehmet Özdemir, Sertan Yalçın, Ahmet Türk, Ali Altın, Dündar Sezer, Yakup Köroğlu, Nurullah Öztekin, Selami Adakoğlu, Mevlüt Özdemir, Tahsin Tanyıldız, Ercan Yalçın, Ayhan Günaydın, Alperen Fatih Şahin, Rüştü Tanrıkulu, İlyas Öztürk, Ufuk Çakmakoğlu, Murat Küçük, Öner Savaş, Özkan Özyiğit, Hasan Hüseyin Sağlam, Fatih Gülsoy, M. Hasan Toprak, Yaşar Eroğlu, Cengiz Yılmaz, Ahmet Karayel, Hamit Atay, Olcay Ural, Ersin Kaya, Levent Tiğin Kalyoncu, Cem Koç, İbrahim Dönmez, Mustafa Keskin, Yusuf Zobar.
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