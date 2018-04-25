Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nden kan bağışı kampanyası

Hastane yönetimi yaz aylarında kan sıkıntısına çözüm olarak düzenledikleri kan bağışı kampanyasına destek veren hastane çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına teşekkür etti.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi yönetimi tarafından yaz aylarında yaşanan kan sıkıntısı nedeniyle hastane binasında kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Müdürü İbrahim Duvarcı tarafından organize edilen kan bağışı kampanyasında 70 ünite kan toplandı.

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