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27 Nisan 2018 Cuma 19:34

Kdz. Ereğli TSO’da görev dağılımı yapıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetimi ilk toplantısında görev dağılımını yaptı.Kdz. Ereğli TSO’da gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında görev dağılımının yapıldığı açıklandı. Arslan...

Kdz. Ereğli TSO'da görev dağılımı yapıldı
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetimi ilk toplantısında görev dağılımını yaptı.

Kdz. Ereğli TSO’da gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında görev dağılımının yapıldığı açıklandı. Arslan Keleş başkanlığında yapılan toplantıda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıklarına Ahmet Türk ile Serdar Bakkaloğlu, Muhasip Üyeliğe Özgür Erdoğan seçilirken Tasin Tanyıldız, Mevlüt Özdemir ve Kadir Çaygeç görev almadı. Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Aslan Keleş, yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar diledi.
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