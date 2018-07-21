Kdz. Ereğli’de 24. Sünnet şöleninde 168 çocuk sünnet ettirildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, 24. Toplu Sünnet Şöleni’nde 168 çocuğu sünnet ettirdi.

Kdz. Ereğli Belediyesi İnönü Parkı’nda gerçekleştirdiği Toplu Sünnet Şöleniyle 168 çocuğu, dualarla sünnet ettirerek bisiklet hediye etti.

Kdz. Ereğli Belediyesi 24.Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni, İnönü Parkı’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ali Azar, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Mustafa Kumaş, Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları, bazı Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Kadın Kolları ile sünnet olan çocukların aileleri katıldı.

Törende konuşan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Op. Dr. Hüseyin Uysal, geleneksel sünnet şölenleri kapsamında 2014 yılında 135, 2015 yılında 138, 2016 yılında 184, 2017 yılında 215 ve bu yılda 168 çocuk olmak üzere toplam 840 çocuğu sünnet ettirdiklerini hatırlatarak, erkekliğe adım atan çocukların ve ailelerin mutluluklarına ortak olduklarını belirtti.

Sünnetler için katkıda bulunan ilçedeki özel hastanelere ve çocukları ücretsiz traş eden berberlere teşekkür eden Başkan Uysal, bugünün çocuklarının yarının büyükleri olacaklarını ve çeşitli mesleklerle ülkemize faydalı olacaklarını vurguladı.

Milletvekilleri Çolakoğlu ve Uçar’da gelenek haline gelen bu sünnetlerin uzun yıllar sürmesi temennisinde bulunurken, Türk toplumunda adam olmanın ilk şartının sünnet olmak olduğuna vurgu yaptılar.

Başkan Uysal tarafından Kdz. Ereğli Berberler, Kuaförler ve Sanatkarlad Odası Başkanı Murat Cebesoy, Özel Anadolu Hastanesi Müdürü Şahin Elçi, Özel Echomar Hastanesi Acil Servis Hemşiresi Gülay Semiz’e katkılarından dolayı birer plaket verdi.

Toplu Sünnet Şöleni kapsamında belediyenin imam hatipleri tarafından Kur’an tilaveti, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu. Dualarla erkekliğe ilk adımı atan çocuklardan Yasin Yılmaz Özen ve Muhammet Mert Yalçın, tüm sünnet çocukları ve aileleri Başkan Hüseyin Uysal’a okudukları birer şiirle teşekkür etti.

Milletvekilleri Çolakoğlu ve Uçar ile birlikle çocuklara cesaret sertifikaları bisiklet hediyeleri dağıtılırken, bazı ikramlarda bulunuldu.

Etkinlik toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.