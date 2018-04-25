Kdz. Ereğli’de özel çocuklar için panel düzenledi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyesi tarafından ‘Özel Gereksinimli Bireylerde Beslenme Bozuklukları ve Çözüm Önerileri’ konulu panel düzenledi.Kdz. Ereğli Belediyesi’nin çeşitli kurum ve kuruluşlarla başlattığı ilçedeki Özel...

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyesi tarafından ‘Özel Gereksinimli Bireylerde Beslenme Bozuklukları ve Çözüm Önerileri’ konulu panel düzenledi.

Kdz. Ereğli Belediyesi’nin çeşitli kurum ve kuruluşlarla başlattığı ilçedeki Özel Eğitim Buluşmaları sürüyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Bülent Ecevit Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ‘Ereğli Özel Eğitim Buluşmaları’ kapsamında ‘Özel Gereksinimli Bireylerde Beslenme Bozuklukları ve Çözüm Önerileri’ konulu panel, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kalabalık bir izleyici kitlesinin izlediği panelde konuşan Sakarya Üniversitesi’nden Doç.Dr. Bekir Fatih Meral, otizm konusunda erken tanının önemine değinirken, çocuklardaki beslenme alışkanlıklarının sağlıklı olmasına dikkat çekti.

Meral özel çocukların gelişiminde ve tedavisinde tıbbın çaresiz kaldığının altını çizerken, bu konuda özel rehabilitasyon merkezlerinin ve özel eğitimin bu boşluğu kısmen de olsa kapattığını vurguladı.

Özel çocukları olan ailelerin sorularını da yanıtlayan Meral “Otizmli çocuklar diğer çocukların yediği gibi sağlıklı ve dengeli beslenmeli. Bu konuda ailelere çok iş düşüyor. Otizmli çocukları, diğer çocuklardan ayırmamaya dikkat etmeliyiz. Özel çocukların gittiği okullarda sınıflara velilerde girebilmeli. Çünkü bizim özel eğitim okulları sanki laboratuar gibi. Özellikle bu eğitimi veren öğretmenlerde öğrencilerin evlerini ziyaret ederek çocukların davranış biçimlerini gözlemlemeli. Aileler de günümüzdeki işlenmiş gıdaları çocuklarının daha fazla tüketmemesine dikkat etmeli.” dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, özel çocukların ailelerine çağrıda bulunarak, “Bugün ilçemizin alt yapısında, güvenliğinde, ihtiyaç duyulan projelerini nasıl bitirdiysek, özel ailelerin istedikleri sosyal donatıları yapmaya hazırız. Bu konuda üniversitelerimiz, bilim adamlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve özel çocukları olan ailelerimiz ve milli eğitim işbirliği içinde bize sunulan projeler üstünde gelin beraber çalışalım. Dün olduğu gibi bugünde yarında özel ailelere destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.