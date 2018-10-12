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12 Ekim 2018 Cuma 14:27

Keleş, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Çufalı ile Ereğli kampüsünü görüştü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı’yı ziyaret ederek Ereğli Eğitim Kampüsü’nü görüştü.Kdz. Ereğli...

Keleş, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Çufalı ile Ereğli kampüsünü görüştü
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı’yı ziyaret ederek Ereğli Eğitim Kampüsü’nü görüştü.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ı makamında ziyaret etti. Başkan Keleş ziyarette Bülent Ecevit Üniversitesi’sinin gelişmesi ve büyümesi için Kdz. Ereğli TSO olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Keleş, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Çufalı’dan Kdz. Ereğli Eğitim Kampüsü projesinin hayata geçirilmesi ve ilçedeki öğrenci sayısının artırılmasını talep etti.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Çufalı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kdz. Ereğli’de ki eğitim kurumlarının üniversite için büyük önem taşıdığını dile getirdi. İlçedeki mevcut fakülte ve yüksekokulların mevcut binalarının fiziki olarak yetersiz olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çufalı, yeni fakülte ve yüksekokul binalarına ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Çufalı ile Keleş yeni fakülte ve yüksekokul binaları için en uygun yerin Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nin eski binalarının bulunduğu alan olduğu konusunda fikir birliğine vardı.
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