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10 Ekim 2018 Çarşamba 14:17

Keleş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oruç’a bölgenin sorunlarını anlattı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve yönetimi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’u makamında ziyaret etti.Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Meclis Başkanı...

Keleş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oruç'a bölgenin sorunlarını anlattı
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Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve yönetimi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’u makamında ziyaret etti.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu ve Genel Sekreter Gündüz Acar, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’a, Kdz. Ereğli’nin sorunları ve yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgiler aktardıklarını söyledi. Keleş açıklamasında, “Ankara’da bölgemizden yetişmiş bürokratların daha fazla görev alması bizler için büyük önem taşıyor. Ankara’da ne kadar çok bürokratımız olursa bölgemizin gelişmesine ve sorunların çözümüne daha fazla katkı sağlayacaktır, bu nedenle Saadet Hanım’a görevinde başarılar dileriz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman yanındayız” ifadelerine yer verdi.
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