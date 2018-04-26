Keleş TSO Başkanlığı görevini devraldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı Sertan Yalçın, görevi yeni Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş’e devretti.

Kdz. Ereğli’de 15 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşen TSO organ seçimlerinde, yeni yönetim kurulu başkanlığına Arslan Keleş seçildi. Seçimin ardından bugün Ticaret ve Sanayi Odası binasında devir teslim töreni gerçekleştirildi. Törene eski TSO Yönetim Kurulu Başkanı Sertan Yalçın ve ekibi tam kadro olarak katılırken verilen birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Devir teslim töreninde konuşan eski TSO Yönetim Kurulu Başkanı Sertan Yalçın, yeni yönetime başarılar diledi. Yalçın konuşmasında, “Bugün burada Ereğli Ticaret ve Sanayi Odamızın devir teslim töreni için bir araya geldik. Bizler ekip olarak ekip arkadaşlarımız ile birlikte 4 sene önce rahmetli Yaşar Tetiker başkanımızla birlikte bu yola çıkmıştık. 4 sene boyunca dediğim gibi üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda Ereğli’nin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla bir ekip olarak hizmetler sağlamaya çalıştık. 4 sene boyunca Ticaret Sanayi Odamızı güçlü, öncü, ve güvenilir bir kurum haline getirebilmek için çok büyük çabalar sarf ettik. Bunu da başardığımıza inanıyorum ekibimizle birlikte, bundan sonraki süreçte bu görevi sizler devralacaksınız, inşallah bugün devraldığınız görevi en az bizim getirdiğimiz noktadan daha üst noktalara getirmeniz bizim ekip olarak temennimizdir. Bu konuda bizler ekip olarak yine burada odada olacağız yönetimde olmasa da mecliste birlikte olacağız. Ereğli’ye iyi şeyler yapmak için ekonomiye katkı sağlamak amacıyla her türlü doğru şeyleri yapacağınıza eminim. Bize göre yanlış olduğunu düşündüğümüz şeylerde de yapıcı muhalefet yapacağız. Hepimizin işi zor, Allah hepimize kolaylık versin, ama yapmış olduğumuz vaatlerin, sözlerinde bütün üyelerimiz ile birlikte bizde takipçisi olacağız, inşallah Allah bizim olduğu gibi anlınız akıyla temiz bir şekilde görevim sizden sonra kim gelecekse layıkıyla devretmek size de nasip eder. Biz çok Allaha şükürler olsun ekip halinde arkadaşlarımız ile birlikte düzgün bir şekilde anlımızın akıyla bu görevi sizlere teslim ediyoruz. Allah size de aynı şekilde teslim etmek nasip etsin. 4 sene boyunca burada birlikte görev yaptığımız başta meclis üyelerimiz olmak üzere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca odanın asıl gerçek sahibi olan oda personeli göreve başladığımızdan bu yana bize destek olmuşlardır. Ellerinde geldiğince kesintisiz bir şekilde odada hizmetlerine meclis üyelerine hizmet vermeyi sürdürmüşlerdir. En alt kademesinden en üst kademesine kadar görev yapan tüm burada ki oda personellerine, genel sekreterimiz ve hepsine teşekkür ederim bundan sonraki çalışmalarda da sizlere başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Uzun bir maratondan çıktıklarını söyleyen yeni TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, uyum içerisinde çalışacaklarını belirtti. Keleş konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Uzun bir maratondan sonra çıkmış olduğumuz hizmet yarışında Ereğli’ye daha farklı bir sonuç vermek, şehrin dinamiklerini tekrar harekete geçirmek için yönetim kadromuz şekillendi. Uyum içerisinde çalışabilecek bir yönetim kadrosu oluşturduk. Ümit ediyorum ki şehrimiz için çok hizmetkâr olacağız. Bugüne kadar yapılmış olan hizmetlerinizden ötürü rahmetli Tetiker’e sonra sizlere sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu bir Ereğli meselesi burada kimsenin bir tarafı yok kimse öteki taraf değil. Bu şehirde yaşıyoruz ortak kavramımız Ereğli bu şehri büyütebilmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu hizmet yarışı içerisinde bir arada olduğumuz arkadaşlarımız var, bir arada olamadığımız arkadaşlarımız var, herkes hakkını helal etsin yapmış olduğu emeklerden, haklardan ötürü bugüne kadar oda yönetiminde yer almış olduğu, takım çalışmalarına katılmış herkessen hakkını helal etmesini istiyorum. Bir takım üzüntüler, bir takım kırgınlıklar belki olmuştur, sonuçta her şeyde ayrı bir emek için bu çıktığımız yolculukta hizmet yarışında bu göre çalışma prensi içerisinde olduk. İnşallah sizlerin de desteği ile burada basın mensuplarına da çok önemli bir rol düşüyor, doğru yönlendirmek gerekiyor haberlerin içeriğinin değişmesi için sansasyonel olmaktan uzak, şehre fayda sağlayabilecek noktada olması gerekiyor. Çünkü artık dedikoduyla kavgayla zaman geçirecek bir zamanımız yok, önümüzde bir seçim maratonu var seçim maratonundan sonra, işler daha da net belirginleşir. Yapmak istediklerimizi biran önce hayata geçiririz. Sizlerden Sertan Bey odamızın hala meclis üyeliğine devam ediyor, kendisinden de, sizlerden de yararlanarak başlamış olduğumuz projeleri benim burada olduğum sürece bunların takibini yapmakta bize düşüyor. Allah utandırmaz inşallah, arkadaşlarımız ile beraber çıkmış olduğumuz bu yolda her şey Ereğli’nin menfaatleri doğrultusunda olacaktır. Sizlere de yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza da, basın mensubu arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz, bize destek olun, yanlış bir şey yaptığımız zamanda uyarmaktan kaçınmayın. Çünkü eleştiriye açığız eleştirilirsek ancak doğru yolu buluruz buna inanıyoruz. Bu süreçte de değerli üyeleri kırdıysak, üzdüysek de kendi adıma özür diliyorum. Çünkü gerçekten uzun bir maratondu, yorucu bir maratondu nihayete erdik, çok şükür bundan sonra hizmet için maraton başlıyor inşallah bunda da muvaffak oluruz. “

Yapılan konuşmaların ardından Sertan Yalçın koltuğu Arslan Keleş’e devretti.

TSO’da meclis başkanlığı görevi de devir teslim edildi. Eski Meclis Başkanı Faruk Yazıcı, görevi yeni Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu’na devretti. Her iki tarafta birbirlerine başarı temennisinde bulundu.