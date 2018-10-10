Keleş ve ekibi Zonguldak Milletvekillerine dosya sundu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve yönetimi, Zonguldak Milletvekillerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ziyaret ederek, ilçenin sorunlarını içeren dosya sundu.Kdz. Ereğli TSO Yönetim...

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve yönetimi, Zonguldak Milletvekillerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ziyaret ederek, ilçenin sorunlarını içeren dosya sundu.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve beraberinde Zonguldak’ın tüm TSO Yönetim Kurulu Başkanları, meclis başkanları ve genel sekreterleri, TBMM’de AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar ile CHP Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz’ı ziyaret ederek, Zonguldak ve ilçelerinin sorunlarını içeren dosya teslim ettiler.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Ereğli ile ilgili özellikle “ Üniversite, Tersaneler, Teşvik ve OSB “ konularında dosya sundu.