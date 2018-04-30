ZONGULDAK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 19:05

Keleş ve ekibine ziyaretler sürüyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ile Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu’na ‘Hayırlı olsun’ ziyaretleri sürüyor.Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş görevi devralmasının...

Keleş ve ekibine ziyaretler sürüyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ile Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu’na ‘Hayırlı olsun’ ziyaretleri sürüyor.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş görevi devralmasının ardından tebrik ziyaretlerini de kabul etmeye başladı. Kdz. Ereğli TSO’dan yapılan açıklamada, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Meclis Başkanı Zafer Sağlam ve yönetimi, Alaplı TSO Başkanı Recep Ocak, Meclis Başkanı Yüksel Koçak ve Yönetimi, AK Parti Zonguldak Eski Milletvekili Fazlı Erdoğan ile Prof. Dr. Ercan Candan, DSP Zonguldak Eski Milletvekili Tahsin Boray Baycık, ilçedeki özel bir hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Alp Demir Zorlu ve hastane Yöneticileri, Zonguldak Kızılay Şube Başkanı Nihat Aygün, Kızılay Kdz Ereğli Şube Başkanı Yusuf Oktay, Yeni Haber Gazetesinin kurucusu Süleyman Kulaksız, Tuhafiyeciler Manifaturacılar ve Terziler Odası Başkanı Dursun Kertlez ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Gülüç beldesi Muhtarlarının Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ile Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu’nu ziyaret ettiği belirtildi.

Kdz. Ereğli TSO’nun yeni yönetimine ziyaretlerin devam edeceği ifade edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku